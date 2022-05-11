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Рафаэль Надаль отдал 4 гейма Джону Иснеру и вышел в 1/8 финала Мастерса в Риме
Испанец не испытал проблем
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Завершился матч второго круга грунтового турнира серии "Мастерс" в Риме (Италия). 4-я ракетка мира и 21-кратный победитель турниров "Большого шлема", испанец Рафаэль Надаль встретился с 27-м номером рейтинга, американцем Джоном Иснером.
Победу одержал Рафаэль Надаль.
Рафаэль Надаль - Джон Иснер 6:3, 6:1
Продолжительность встречи составила 1 час 16 минут. Надаль оформил одну подачу навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. На счету Иснера – один эйс, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.
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