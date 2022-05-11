Элина Свитолина пропустит Ролан Гаррос впервые с 2011 года

Элина Свитолина пропустит турнир в Париже впервые за 11 лет.

Напомним, что в прошлом году Элина Свитолина уступила будущей чемпионке турнира Барборе Крейчиковой в третьем круге.

Напомним, что в конце марта Элина Свитолина объявила, что берет паузу в выступлениях в связи с болями в спине. В этом году украинка провела 13 матчей и одержала 5 побед. На данный момент Свитолина занимает 29-е место в рейтинге WTA.