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Наоми Осака покинула IMG
Японка покинула влиятельное спортивное агентство
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Четырёхкратная чемпионка турниров "Большого шлема", экс первая ракетка мира японка Наоми Осака покинула самое влиятельное спортивное агентство в мире IMG.
Осака намерена создать собственную организацию, которая будет способствовать продвижению теннисистов. Агентство Наоми будет называться EVOLVE.
"На протяжении всей карьеры я всё делала по-своему, даже когда люди говорили, что ожидали другого или это нетрадиционно. EVOLVE – вполне логичный следующий шаг в моей жизни как спортсменки и бизнесвумен, а также способ продолжать быть собой и делать всё по-своему", — приводит слова Осаки Sportico.
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