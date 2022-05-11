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Наоми Осака покинула IMG

Теннис
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Японка покинула влиятельное спортивное агентство

Наоми Осака покинула IMG

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Четырёхкратная чемпионка турниров "Большого шлема", экс первая ракетка мира японка Наоми Осака покинула самое влиятельное спортивное агентство в мире IMG.

Осака намерена создать собственную организацию, которая будет способствовать продвижению теннисистов. Агентство Наоми будет называться EVOLVE.

"На протяжении всей карьеры я всё делала по-своему, даже когда люди говорили, что ожидали другого или это нетрадиционно. EVOLVE – вполне логичный следующий шаг в моей жизни как спортсменки и бизнесвумен, а также способ продолжать быть собой и делать всё по-своему", — приводит слова Осаки Sportico.

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В статье: Наоми Осака
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