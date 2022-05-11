Ангелина Калинина и Даяна Ястремская вошли в список участниц травяного турнира WTA 250 в Гертогенбосе

Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Даяна Ястремская вошли всписок участниц травяного турнира WTA 250.

Напомним, что соревнования пройдут с 6 по 12 июня в Гертогенбосе.

Параллельно с этими турнирами состоятся соревнования в Ноттингеме.