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Ангелина Калинина и Даяна Ястремская вошли в список участниц травяного турнира WTA 250 в Гертогенбосе
Турнир стартует через месяц
Фото: NBC Sports
Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Даяна Ястремская вошли всписок участниц травяного турнира WTA 250.
Напомним, что соревнования пройдут с 6 по 12 июня в Гертогенбосе.
Параллельно с этими турнирами состоятся соревнования в Ноттингеме.
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Источник:Sport.ua
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