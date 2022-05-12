Ричард Ингс: Российские спортсмены неотделимы от российских политиков

Бывший судья, исполнительный директор Australian Sports Anti Doping Authority и вице-президент департамента правил и соревнований ATP Ричард Ингз поддержал решение организаторов "Уимблдона" в вопросе отстранения от турнира россиян.

"Россиян забанили на "Уимблдоне", и игроки АТР могут ненавидеть это решение. Но в России спорт - это политика. Россия годами жульничала в спорте ради своего политического превосходства.

Российские спортсмены неотделимы от российских политиков. Их успех - кислород для российских политиков. Только представьте себе ценность для российской политической пропаганды, если в последние выходные «Уимблдона» российскому игроку вручит трофей и несколько миллионов долларов на мировой арене какой-нибудь несчастный британский чиновник.

Тем временем, Великобритания посылает смертоносное оружие для уничтожения российских войск. Вернитесь к реальности", - написал Ингз в твиттере.