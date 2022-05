Ричард Ингс: Российские спортсмены неотделимы от российских политиков

Бывший судья, исполнительный директор Australian Sports Anti Doping Authority и вице-президент департамента правил и соревнований ATP Ричард Ингз поддержал решение организаторов "Уимблдона" в вопросе отстранения от турнира россиян.

"Россиян забанили на "Уимблдоне", и игроки АТР могут ненавидеть это решение. Но в России спорт - это политика. Россия годами жульничала в спорте ради своего политического превосходства.

Российские спортсмены неотделимы от российских политиков. Их успех - кислород для российских политиков. Только представьте себе ценность для российской политической пропаганды, если в последние выходные «Уимблдона» российскому игроку вручит трофей и несколько миллионов долларов на мировой арене какой-нибудь несчастный британский чиновник.

Тем временем, Великобритания посылает смертоносное оружие для уничтожения российских войск. Вернитесь к реальности", - написал Ингз в твиттере.

ATP players may hate that Russian players are banned from Wimbledon. But in Russia sport IS politics. Russia has cheated at sports for years for its political advantage. Russian athletes can’t divorce themselves from Russian politics. Their success is oxygen to Russian politics