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Ричард Ингс: Российские спортсмены неотделимы от российских политиков

Теннис
(2 голосов)

Бывший судья поддержал организаторов "Уимблдона"

Ричард Ингс: Российские спортсмены неотделимы от российских политиков

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Бывший судья, исполнительный директор Australian Sports Anti Doping Authority и вице-президент департамента правил и соревнований ATP Ричард Ингз поддержал решение организаторов "Уимблдона" в вопросе отстранения от турнира россиян.

"Россиян забанили на "Уимблдоне", и игроки АТР могут ненавидеть это решение. Но в России спорт - это политика. Россия годами жульничала в спорте ради своего политического превосходства.

Российские спортсмены неотделимы от российских политиков. Их успех - кислород для российских политиков. Только представьте себе ценность для российской политической пропаганды, если в последние выходные «Уимблдона» российскому игроку вручит трофей и несколько миллионов долларов на мировой арене какой-нибудь несчастный британский чиновник.

Тем временем, Великобритания посылает смертоносное оружие для уничтожения российских войск. Вернитесь к реальности", - написал Ингз в твиттере.

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В статье: Уимблдон Ричард Ингз
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