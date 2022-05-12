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АТР хочет сократить количество очков на турнирах, которые будут проходить перед Уимблдоном
В этом году у организации заканчивается контракт с ТБШ
Руководство ATP провело собрание на котором обсуждалась идея в два раза сократить количество очков, разыгрываемых на британских турнирах перед британским "Большим шлемом".
Отметим, Daily Mail сообщила, что в этом году у ATP заканчивается соглашение с турнирами "Большого шлема" о рейтинговых очках.
Лишение очков Уимблдона может повлиять на переговоры о новом соглашении и подтолкнуть серию турниров "Большого шлема" к переходу к новой системе.
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