Марта Костюк покидает парный турнир в Риме

Украинская теннисистка Марта Костюк не смогла пробиться в четвертьфинал парного разряда грунтового турнира WTA 1000 в Риме.

В дуэте с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии она проиграла тандему Вероника Кудерметова/Анастасия Павлюченкова.

Матч продолжался 26 минут. За это время Костюк и Русе совершили 1 двойную ошибку и не реализовали ни одного брейка.

Рим. Второй круг парного разряда

Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе - Вероника Кудерметова / Анастасия Павлюченкова - 1:6 (снятие)

Отметим, что Марта покинула корт после первого сета и не вернулась.