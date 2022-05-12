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Марта Костюк покидает парный турнир в Риме
Украинка получила травму
Фото: VOI
Украинская теннисистка Марта Костюк не смогла пробиться в четвертьфинал парного разряда грунтового турнира WTA 1000 в Риме.
В дуэте с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии она проиграла тандему Вероника Кудерметова/Анастасия Павлюченкова.
Матч продолжался 26 минут. За это время Костюк и Русе совершили 1 двойную ошибку и не реализовали ни одного брейка.
Рим. Второй круг парного разряда
Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе - Вероника Кудерметова / Анастасия Павлюченкова - 1:6 (снятие)
Отметим, что Марта покинула корт после первого сета и не вернулась.
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