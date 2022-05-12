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Франция. Дарья Снигур вышла в четвертьфинал соревнований
Украинка добыла волевую победу
фото - btu.org.ua
Украинская теннисистка Дарья Снигур продолжит борьбу за титул 60-тысячника во Франции. В 1/8 финала она успешно справилась с Иоанном Лореданом Роску из Румынии.
Сен-Годан. Первый круг
Дарья Снигур (Украина) – Иоанна Лоредана Роска (Румыния) – 6:4, 7:6(4)
В следующем раунде украинка сыграет с Юлией Гатовкой.
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