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13-я ракетка мира Янник Синнер успешно преодолел 1/8 финала турнира в Риме
Итальянец сумел выбороть победу в завершающей стадии
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский теннисист Янник Синнер пробился в четвертьфинал турнира серии "Мастерс" в Риме (Италия). В матче 3-го круга 13-я ракетка мира Синнер обыграл серба Филиппа Крайиновича.
Янник Синнер - Филиппа Крайинович 6:2, 7:6 (8:6)
Продолжительность матча составила 1 час 42 минуты. Синнер 13 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трёх. Крайинович, занимающий 54-е место в рейтинге ATP, пять раз подал навылет, дважды ошибся на подаче и реализовал один брейк-пойнт из двух.
Следующим соперником Синнера станет греческий теннисист Стефанос Циципас.
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