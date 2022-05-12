Надаль: Было бы неплохо сыграть с Джоковичем на Мастерсе в Риме

21-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, что готов к возможной встрече с 20-кратным победителем ТБШ, лидером рейтинга ATP сербом Новаком Джоковичем на грунтовом турнире серии "Мастерс" в Риме.

Турнирная сетка составлена таким образом, что Надаль и Джокович могут встретиться в полуфинале.

"Было бы неплохо сыграть с Джоковичем. Это означало бы, что я выиграл несколько матчей. Но я не так уж беспокоюсь о турнире в долгосрочной перспективе. Я по отдельности воспринимаю каждый день", — приводит слова Надаля Daily Express.