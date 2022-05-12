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Организаторы Кубка Дэвиса опубликовали календарь группового этапа
Матчи стартуют 13 сентября
фото - twitter.com
Организаторы Кубка Дэвиса представили календарь группового этапа турнира. Матчи будут проходить в Болонье (Италия), Глазго (Шотландия), Гамбурге (Германия) и Валенсии (Испания).
Матчи в группах будут проходить с 13 по 18 сентября. Из каждой группы в плей-офф выйдут по две лучшие команды. Что касается плей-офф, то эта стадия будет проходить в Малаге (Испания) с 21 по 27 ноября.
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