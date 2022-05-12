  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Организаторы Кубка Дэвиса опубликовали календарь группового этапа
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Организаторы Кубка Дэвиса опубликовали календарь группового этапа

Теннис
(1 голосов)

Матчи стартуют 13 сентября

Организаторы Кубка Дэвиса опубликовали календарь группового этапа

фото - twitter.com

Новина українською

Организаторы Кубка Дэвиса представили календарь группового этапа турнира. Матчи будут проходить в Болонье (Италия), Глазго (Шотландия), Гамбурге (Германия) и Валенсии (Испания).

Матчи в группах будут проходить с 13 по 18 сентября. Из каждой группы в плей-офф выйдут по две лучшие команды. Что касается плей-офф, то эта стадия будет проходить в Малаге (Испания) с 21 по 27 ноября.

Организаторы Кубка Дэвиса опубликовали календарь группового этапа - изображение 1

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кубок Дэвиса
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде