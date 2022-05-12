Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свитолина: Каждый российский или белорусский спортсмен должен высказать свою позицию
Элина призывает спортсменов не стоять в стороне
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка Украины Елина Свитолина считает, что теннисисткам из россии и беларуси нужно озвучить свою позицию по вторжению этих стран в Украину.
"Для нас, для украинцев очень важно, чтобы они высказались, чтобы они избрали сторону. Мы хотим знать, мы хотим чувствовать себя в безопасности. Если они не выскажутся, мы не знаем – возможно они поддерживают свою власть, поддерживают действия их армии.
Я чувствую, что им нужно заявить о своей позиции. Это очень важно. Неважно, будет ли это турнир Большого шлема или другой турнир, каждый российский или белорусский спортсмен должен высказать свою позицию, чтобы мы знали, что среди нас нет плохих людей", – сказала украинка.
Популярное сейчас
- 27-го мая пройдет встреча клубов УПЛ. Имеется несколько сценариев для следующего сезона
- Вылезли мид и песков. На россии отреагировали на заявление Финляндии о вступлении в НАТО
- "Его действия были по-мужски наглые". Головко впечатлен игрой Мудрика за сборную
- Ричард Ингс: Российские спортсмены неотделимы от российских политиков
- Пес Патрон - талисман черниговских саперов, ставший суперзвездой интернета. ФОТО
- Легендарный Чоткий Паца сейчас находится в рядах ВСУ и борется с рашистами. ФОТО