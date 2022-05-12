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Свитолина: Каждый российский или белорусский спортсмен должен высказать свою позицию

Теннис
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Элина призывает спортсменов не стоять в стороне

Свитолина: Каждый российский или белорусский спортсмен должен высказать свою позицию

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Первая ракетка Украины Елина Свитолина считает, что теннисисткам из россии и беларуси нужно озвучить свою позицию по вторжению этих стран в Украину.

"Для нас, для украинцев очень важно, чтобы они высказались, чтобы они избрали сторону. Мы хотим знать, мы хотим чувствовать себя в безопасности. Если они не выскажутся, мы не знаем – возможно они поддерживают свою власть, поддерживают действия их армии.

Я чувствую, что им нужно заявить о своей позиции. Это очень важно. Неважно, будет ли это турнир Большого шлема или другой турнир, каждый российский или белорусский спортсмен должен высказать свою позицию, чтобы мы знали, что среди нас нет плохих людей", – сказала украинка.

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В статье: Элина Свитолина
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