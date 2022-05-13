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Стефанос Циципас пробился в полуфинал Мастерса в Риме
Грек поборется за выход в финал
Фото: eKathimerini
Пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас одержал победу над Янником Синнером в четвертьфинальном матче грунтового турнира серии "Мастерс" в Риме (Италия).
Стефанос Циципас - Янник Синнер 7:6 (7:5), 6:2
Циципас 10 раз подал навылет и сделал пять двойных ошибок. Он реализовал три брейк-пойнта из шести (50%). У Синнера три эйса, две двойные ошибки и лишь один использованный брейк-пойнт из шести (17%).
В полуфинале Циципас сыграет с представителем Германии Александром Зверевым.
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