Стефанос Циципас пробился в полуфинал Мастерса в Риме

Пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас одержал победу над Янником Синнером в четвертьфинальном матче грунтового турнира серии "Мастерс" в Риме (Италия).

Стефанос Циципас - Янник Синнер 7:6 (7:5), 6:2

Циципас 10 раз подал навылет и сделал пять двойных ошибок. Он реализовал три брейк-пойнта из шести (50%). У Синнера три эйса, две двойные ошибки и лишь один использованный брейк-пойнт из шести (17%).

В полуфинале Циципас сыграет с представителем Германии Александром Зверевым.