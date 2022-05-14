Марта Костюк поблагодарила Рим за великолепный турнир. Фото

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №59) поблагодарила столицу Италии за отличный турнир серии WTA 1000, который прошел на этой неделе, а завершится завтра, 15 мая. Отметим, что наша спортсменка завершила соревнования в первом круге.

"Спасибо, Рим.

Я очень благодарна за еще одну возможность быть на корте, заниматься тем, что люблю больше всего, и очень благодарна людям, которыми я окружена. Я бы не справилась без вас."