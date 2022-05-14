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Марта Костюк поблагодарила Рим за великолепный турнир. Фото
Но не длинный
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №59) поблагодарила столицу Италии за отличный турнир серии WTA 1000, который прошел на этой неделе, а завершится завтра, 15 мая. Отметим, что наша спортсменка завершила соревнования в первом круге.
"Спасибо, Рим.
Я очень благодарна за еще одну возможность быть на корте, заниматься тем, что люблю больше всего, и очень благодарна людям, которыми я окружена. Я бы не справилась без вас."
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