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Марта Костюк поблагодарила Рим за великолепный турнир. Фото

Теннис
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Но не длинный

Марта Костюк поблагодарила Рим за великолепный турнир. Фото

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №59) поблагодарила столицу Италии за отличный турнир серии WTA 1000, который прошел на этой неделе, а завершится завтра, 15 мая. Отметим, что наша спортсменка завершила соревнования в первом круге.

"Спасибо, Рим.

Я очень благодарна за еще одну возможность быть на корте, заниматься тем, что люблю больше всего, и очень благодарна людям, которыми я окружена. Я бы не справилась без вас."

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В статье: Марта Костюк
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