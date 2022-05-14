Свёнтек победила Сабаленко и сыграет в финале Рима

Первая ракетка мира, полька Ига Свентек победила в матче 1/2 финала турнира серии WTA 1000 в Риме (Италия). В поединке за право сыграть за главный титул соревнований она одолела представительницу Беларуси Арину Сабаленко (WTA №8).

Счет матча 2-0 (6-2; 6-1) в пользу победительницы встречи, в активе которой 0 подач на вылет, 13 подряд выигранных очков, 6 из 15 использованных брейков и 2 двойные ошибки. У ее соперницы 0 эйсов, 4 выигранных подряд очка, 1 из 5 использованный брейк и 3 двойные ошибки.

В финальном матче турнира Свентек сыграет против победительницы поединка Жабер / Касаткина, который стартует сегодня в 18:00 по киевскому времени.