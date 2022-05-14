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ITF. Украинка Снигур проиграла в полуфинале турнира W60

Теннис
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Это уже третий выход Дарьи в полуфинальную стадию в этом сезоне

ITF. Украинка Снигур проиграла в полуфинале турнира W60

Фото: Gulf Today

UA-Футбол
Новина українською

Сен-Годенс (ITF), украинская теннисистка Дарья Снигур проиграла в полуфинальном матче швейцарке Илене Ин-Альбон. Это уже третий выход украинки в полуфинальную стадию в этом сезоне.

Ранее 143 ракетка мира Снигур вышла в финал турнира ITF W60, а также в полуфинал соревнования ITF W25.

Грунт.

Дарья Снигур (Украина) – Илена Ин-Альбон (Швейцария)

5:7|1:6

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В статье: теннис Дарья Снигур
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