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ITF. Украинка Снигур проиграла в полуфинале турнира W60
Это уже третий выход Дарьи в полуфинальную стадию в этом сезоне
Фото: Gulf Today
Сен-Годенс (ITF), украинская теннисистка Дарья Снигур проиграла в полуфинальном матче швейцарке Илене Ин-Альбон. Это уже третий выход украинки в полуфинальную стадию в этом сезоне.
Ранее 143 ракетка мира Снигур вышла в финал турнира ITF W60, а также в полуфинал соревнования ITF W25.
Грунт.
Дарья Снигур (Украина) – Илена Ин-Альбон (Швейцария)
5:7|1:6
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