АТР. Новак Джокович одержал 1000 победу в карьере

Рим (АТР), серб Новак Джокович в полуфинальном матче турнира серии "Мастерс" обыграл норвежца Каспера Рууда. В финале Новаку предстоит сыграть против Стефаноса Циципаса.

Для Джоковича эта победа стала 1000 в профессиональной карьере. Ранее такое достижение покорялось лишь 4 игрокам в Открытую Эру: Рафаэлю Надалю, Роджеру Федереру, Джимии Коннорсу и Ивану Лендлу.

Грунт.

Новак Джокович (Сербия) – Каспер Рууд (Норвегия)

6:4|6:3