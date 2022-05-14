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АТР. Новак Джокович одержал 1000 победу в карьере
В полуфинале Мастерса обыгран Каспер Рууд
Фото: GQ India
Рим (АТР), серб Новак Джокович в полуфинальном матче турнира серии "Мастерс" обыграл норвежца Каспера Рууда. В финале Новаку предстоит сыграть против Стефаноса Циципаса.
Для Джоковича эта победа стала 1000 в профессиональной карьере. Ранее такое достижение покорялось лишь 4 игрокам в Открытую Эру: Рафаэлю Надалю, Роджеру Федереру, Джимии Коннорсу и Ивану Лендлу.
Грунт.
Новак Джокович (Сербия) – Каспер Рууд (Норвегия)
6:4|6:3
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