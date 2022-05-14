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АТР. Новак Джокович одержал 1000 победу в карьере

Теннис
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В полуфинале Мастерса обыгран Каспер Рууд

АТР. Новак Джокович одержал 1000 победу в карьере

Фото: GQ India

UA-Футбол
Новина українською

Рим (АТР), серб Новак Джокович в полуфинальном матче турнира серии "Мастерс" обыграл норвежца Каспера Рууда. В финале Новаку предстоит сыграть против Стефаноса Циципаса.

Для Джоковича эта победа стала 1000 в профессиональной карьере. Ранее такое достижение покорялось лишь 4 игрокам в Открытую Эру: Рафаэлю Надалю, Роджеру Федереру, Джимии Коннорсу и Ивану Лендлу.

Грунт.

Новак Джокович (Сербия) – Каспер Рууд (Норвегия)

6:4|6:3

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В статье: Новак Джокович теннис Стефанос Циципас Каспер Рууд
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