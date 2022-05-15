  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Даяна Ястремская отмечает свой 22-ой день рождения. Фото
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Даяна Ястремская отмечает свой 22-ой день рождения. Фото

Теннис
(1 голосов)

Украинка в своем стиле

Даяна Ястремская отмечает свой 22-ой день рождения. Фото

Фото: The Guardian

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка, 80-я ракетка мира Даяна Ястремска сегодня, 15 мая, празднует свой 22-ой день рождения. На своей официальной странице в Instagram наша спортсменка опубликовала фото, которое подписала "Мои сладкие 22".

Напомним, что ранее Новак Джокович одержал 1000-ю победу в карьере.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Даяна Ястремская
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде