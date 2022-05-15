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Даяна Ястремская отмечает свой 22-ой день рождения. Фото
Украинка в своем стиле
Фото: The Guardian
Украинская теннисистка, 80-я ракетка мира Даяна Ястремска сегодня, 15 мая, празднует свой 22-ой день рождения. На своей официальной странице в Instagram наша спортсменка опубликовала фото, которое подписала "Мои сладкие 22".
Напомним, что ранее Новак Джокович
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