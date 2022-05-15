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Элина Свитолина беременна

Теннис
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(5 голосов)

Поздравляем нашу спортсменку и будущего отца

Элина Свитолина беременна

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина беременна. Об этом сообщил ее супруг, француз Гаэль Монфис. У пары будет девочка. Рождение дочери звездных родителей ожидается в октябре.

Отметим, что в на протяжении последнего времени Элина отказалась от участия во всех турнирах и объявила о паузе в карьере.

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В статье: Элина Свитолина Гаэль Монфис
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(5 голосов)
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Комментарии (1)
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vismut (Запорожье)
15.05.2022 в 14:04
Я так и понял. Будет ещё один Жан - олимпийский чемпион.)
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