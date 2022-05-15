Украинская теннисистка Элина Свитолина беременна. Об этом сообщил ее супруг, француз Гаэль Монфис. У пары будет девочка. Рождение дочери звездных родителей ожидается в октябре.

Отметим, что в на протяжении последнего времени Элина отказалась от участия во всех турнирах и объявила о паузе в карьере.