Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Элина Свитолина беременна
Поздравляем нашу спортсменку и будущего отца
Украинская теннисистка Элина Свитолина беременна. Об этом сообщил ее супруг, француз Гаэль Монфис. У пары будет девочка. Рождение дочери звездных родителей ожидается в октябре.
Отметим, что в на протяжении последнего времени Элина отказалась от участия во всех турнирах и объявила о паузе в карьере.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Вымышленные чудеса северокорейского спорта: Ким-гольфист, мускус оленя и победа на чемпионате мира
- ESPN: Зинченко летом может покинуть Манчестер Сити
- Планы Мудрика, решение Левандовского, кубок Ливерпуля. Главные новости за 14 мая
- Элина Свитолина пропустит Ролан Гаррос впервые с 2011 года
- Легендарный голливудский актер продает свой роскошный автомобиль для помощи Украине. ФОТО
- Пес Патрон - талисман черниговских саперов, ставший суперзвездой интернета. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
vismut (Запорожье)
15.05.2022 в 14:04
Ответить
0
0