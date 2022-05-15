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Жабер о конкуренции в Туре: Когда уровень поднимается, мы становимся лучше

Теннис
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Жабер о конкуренции в Туре: Когда уровень поднимается, мы становимся лучше

UA-Футбол
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Тунисская теннисистка Онс Жабер (WTA №7) рассказала о конкуренции в Туре перед финальным матчем турнира в Риме против первой ракетки мира, польки Иги Свентек.

"Это очень важно – особенно потому, что женский теннис критиковали за отсутствие стабильности.

Сейчас Ига показывает, как нужно работать. Раньше это делала Серена. Теперь эту роль играет Ига. Эшли тоже так поступала.

Когда уровень поднимается, мы становимся лучше. Джокович тоже об этом говорил – только о Федерере с Надалем. У нас тоже самое. Мы должны подбадривать друг друга и подталкивать друг друга вперед.

Ига уже вечность не проигрывала, и мне кажется, что другим ее соперницам, может быть, не хватало веры, что они могут ее победить. В Майами и Индиан-Уэллс она играла невероятно. Сейчас играет отлично. Но ведь она человек. Об этом нужно помнить" – сказала она.

Напомним, что ранее Элина Свитолина объявила о своей беременности.

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В статье: Онс Жабер
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