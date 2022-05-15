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Свитолина принимает поздравления от звезд мирового и украинского спорта. Фото
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Фото: twitter.com/ElinaSvitolina
Украинская теннисистка Элина Свитолина принимает поздравления от звезд отечественного и мирового спорта после того, как
Поздравления от Марты Костюк
Поздравления от Ольги Харлан
Также многие звезды приветствуют украинку в комментариях к посту. В их числе Александр Зинченко, Юлия Левченко, Жан Беленюк, Юлия Гергес, Ольга Савчук, Белинда Бенчич и другие.
Напомним, что Свитолина и Монфис ожидают рождения дочери в октябре.
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