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Свитолина принимает поздравления от звезд мирового и украинского спорта. Фото

Теннис
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Свитолина принимает поздравления от звезд мирового и украинского спорта. Фото

Фото: twitter.com/ElinaSvitolina

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Украинская теннисистка Элина Свитолина принимает поздравления от звезд отечественного и мирового спорта после того, как объявила свою беременность.

Поздравления от Марты Костюк

Свитолина принимает поздравления от звезд мирового и украинского спорта. Фото - изображение 1

Поздравления от Ольги Харлан

Свитолина принимает поздравления от звезд мирового и украинского спорта. Фото - изображение 2

Также многие звезды приветствуют украинку в комментариях к посту. В их числе Александр Зинченко, Юлия Левченко, Жан Беленюк, Юлия Гергес, Ольга Савчук, Белинда Бенчич и другие.

Свитолина принимает поздравления от звезд мирового и украинского спорта. Фото - изображение 3

Напомним, что Свитолина и Монфис ожидают рождения дочери в октябре.

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В статье: Элина Свитолина
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