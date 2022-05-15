Свитолина принимает поздравления от звезд мирового и украинского спорта. Фото

Украинская теннисистка Элина Свитолина принимает поздравления от звезд отечественного и мирового спорта после того, как объявила свою беременность.

Поздравления от Марты Костюк

Поздравления от Ольги Харлан

Также многие звезды приветствуют украинку в комментариях к посту. В их числе Александр Зинченко, Юлия Левченко, Жан Беленюк, Юлия Гергес, Ольга Савчук, Белинда Бенчич и другие.

Напомним, что Свитолина и Монфис ожидают рождения дочери в октябре.