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WTA. Швёнтек выиграла 5 титул подряд и 8 в карьере
Ига Швёнтек защитила титул в римском финале против Онс Жабер
Фото: MARCA
Рим (WTA), польская теннисистка Ига Швёнтек победила во втором финале турнира WTA 1000 в столице Италии подряд. В этом году она обыграла туниску Онс Жабер.
Этот титул стал пятым подряд и восьмым в карьере Швёнтек. Также эта победа стала 28 подряд для Иги. Это уже третий случай за последние 10 лет, когда теннисистка побеждает на двух турнирах в Риме подряд, после Серены Уильямс и Элины Свитолиной.
Грунт.
Ига Швёнтек (Польша) – Онс Жабер (Тунис)
6:2|6:2
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