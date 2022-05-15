WTA. Швёнтек выиграла 5 титул подряд и 8 в карьере

Рим (WTA), польская теннисистка Ига Швёнтек победила во втором финале турнира WTA 1000 в столице Италии подряд. В этом году она обыграла туниску Онс Жабер.

Этот титул стал пятым подряд и восьмым в карьере Швёнтек. Также эта победа стала 28 подряд для Иги. Это уже третий случай за последние 10 лет, когда теннисистка побеждает на двух турнирах в Риме подряд, после Серены Уильямс и Элины Свитолиной.

Грунт.

Ига Швёнтек (Польша) – Онс Жабер (Тунис)

6:2|6:2