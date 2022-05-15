  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. WTA. Швёнтек выиграла 5 титул подряд и 8 в карьере
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

WTA. Швёнтек выиграла 5 титул подряд и 8 в карьере

Теннис
(1 голосов)

Ига Швёнтек защитила титул в римском финале против Онс Жабер

WTA. Швёнтек выиграла 5 титул подряд и 8 в карьере

Фото: MARCA

UA-Футбол
Новина українською

Рим (WTA), польская теннисистка Ига Швёнтек победила во втором финале турнира WTA 1000 в столице Италии подряд. В этом году она обыграла туниску Онс Жабер.

Этот титул стал пятым подряд и восьмым в карьере Швёнтек. Также эта победа стала 28 подряд для Иги. Это уже третий случай за последние 10 лет, когда теннисистка побеждает на двух турнирах в Риме подряд, после Серены Уильямс и Элины Свитолиной.

Грунт.

Ига Швёнтек (Польша) – Онс Жабер (Тунис)

6:2|6:2

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: теннис Онс Жабер Ига Швёнтек
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде