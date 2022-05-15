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Ролан Гаррос. Украинские теннисистки узнали своих соперниц в квалификации
Сразу четыре украинки могут выйти в основную сетку турнира
Фото: Getty Images
Ролан Гаррос, четыре украинские теннисистки узнали своих соперниц в квалификации турнира Большого Шлема. Леся Цуренко сыграет в отборе французского турнира в шестой раз. Ранее ей ни разу не удавалось пройти всю сетку квалификации.
Катерина Байндл (Козлова) в пятый раз сыграет в отборе Ролан Гаррос, один раз вышло успешно. Дарья Снигур – в третий раз, ни одной успешной квалификации. Катарина Завацкая – также сыграет в третий раз, у нее один успешный отбор.
Леся Цуренко (Украина) – Эмилиана Аранхо (Колумбия)
Рейтинги WTA: 123 и 244
Катерина Байндл (Козлова) (Украина) – Оксана Селехметьева (Россия)
Рейтинги WTA: 142 и 196
Дарья Снигур (Украина) - Ипек Оз (Турция)
Рейтинги WTA: 143 и 225
Катарина Завацкая (Украина) - Лукреция Стефанини (Италия)
Рейтинги WTA: 206 и 154
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