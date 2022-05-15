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АТР. Джокович в шестой раз выиграл Мастерс в Риме
Рекордная 38 победа на турнире АТР 1000, отрыв от Надаля – 2 титула
Фото: Getty Images
Рим (АТР), серб Новак Джокович обыграл в финале турнира "Мастерс" греческого теннисиста Стефаноса Циципаса. Для Новака это уже шестая победа на турнире АТР 1000 в Риме в карьере.
А также этот титул стал для Джоковича уже 87 в профессиональной карьере и 38 в серии "Мастерс". Он обновил свой собственный рекорд по количеству побед на "Мастерсах", увеличив отрыв от Рафаэля Надаля до двух титулов.
Грунт.
Новак Джокович (Сербия) – Стефанос Циципас (Греция)
6:0|7:6
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