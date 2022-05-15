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АТР. Джокович в шестой раз выиграл Мастерс в Риме

Теннис
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Рекордная 38 победа на турнире АТР 1000, отрыв от Надаля – 2 титула

АТР. Джокович в шестой раз выиграл Мастерс в Риме

Фото: Getty Images

UA-Футбол
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Рим (АТР), серб Новак Джокович обыграл в финале турнира "Мастерс" греческого теннисиста Стефаноса Циципаса. Для Новака это уже шестая победа на турнире АТР 1000 в Риме в карьере.

А также этот титул стал для Джоковича уже 87 в профессиональной карьере и 38 в серии "Мастерс". Он обновил свой собственный рекорд по количеству побед на "Мастерсах", увеличив отрыв от Рафаэля Надаля до двух титулов.

Грунт.

Новак Джокович (Сербия) – Стефанос Циципас (Греция)

6:0|7:6

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В статье: Новак Джокович теннис Стефанос Циципас
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