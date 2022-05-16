Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новак Джокович: Мой сын выиграл турнир в один день со мной
Серб рад, что его сын тоже играет
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира серб Новак Джокович после победы на турнире серии "Мастерс" в Риме (Италия), рассказал об успехах в теннисе своего сына, семилетнего Стефана.
"Я только что узнал, что мой сын выиграл турнир сегодня. Небольшой клубный турнир. Хотя это не имеет значения, результат вторичен. Я просто рад тому, что он играет. Мы обсуждали кое-какие детали в последние дни, и я вводил его в мир тенниса. Было любопытно понаблюдать за тем, как он реагирует.
Первый официальный турнир навсегда остаётся в памяти. Мне бы очень хотелось, чтобы он получал удовольствие на корте. Насколько я понял, он был на седьмом небе от счастья, как и вся семья. Я не заставляю его играть. И никогда не заставлял. Выйти на корт было исключительно его решением", – сказал Джокович на пресс-конференции.
Популярное сейчас
- Куртуа похвалил Лунина за игру в чемпионате Испании
- Генштаб ВСУ объявил об уничтожении двух вертолетов и подтвердил удар по Чернобаевке
- Удачный матч Лунина, трудности МанСити, напряжение в Италии. Главные новости за 15 мая
- Марта Костюк поблагодарила Рим за великолепный турнир. Фото
- Легендарный голливудский актер продает свой роскошный автомобиль для помощи Украине. ФОТО
- На бухло деньги есть. Украинская модель Playboy рассказала, как Милевский требовал бесплатный суп