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Новак Джокович: Мой сын выиграл турнир в один день со мной

Теннис
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Серб рад, что его сын тоже играет

Новак Джокович: Мой сын выиграл турнир в один день со мной

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Первая ракетка мира серб Новак Джокович после победы на турнире серии "Мастерс" в Риме (Италия), рассказал об успехах в теннисе своего сына, семилетнего Стефана.

"Я только что узнал, что мой сын выиграл турнир сегодня. Небольшой клубный турнир. Хотя это не имеет значения, результат вторичен. Я просто рад тому, что он играет. Мы обсуждали кое-какие детали в последние дни, и я вводил его в мир тенниса. Было любопытно понаблюдать за тем, как он реагирует.

Первый официальный турнир навсегда остаётся в памяти. Мне бы очень хотелось, чтобы он получал удовольствие на корте. Насколько я понял, он был на седьмом небе от счастья, как и вся семья. Я не заставляю его играть. И никогда не заставлял. Выйти на корт было исключительно его решением", – сказал Джокович на пресс-конференции.

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В статье: Новак Джокович
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