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Муж Свитолиной пропустит Ролан Гаррос

Теннис
(1 голосов)

Из-за проблем со здоровьем

Муж Свитолиной пропустит Ролан Гаррос

Фото: ATP Tour / Автор - Corinne Dubreuil

UA-Футбол
Новина українською

Французский теннисист Гаэль Монфис сообщил, что пропустит ближайшие турниры, включая Ролан Гаррос. Об этом он написал на своей странице в твиттере. По словам спортсмена, это решение было принято из-за проблем с пяткой.

"Привет всем, я с сожалением сообщаю вам, что я вынужден отказаться от участия в турнире в Лионе и Открытого чемпионата Франции на следующей неделе. Со времен Монте-Карло меня беспокоит пяточная шпора на правой ноге, мешающая мне правильно двигаться на корте.

На этой неделе я решил пройти небольшое медицинское вмешательство, чтобы решить эту проблему, прежде чем возвратиться к соревнованиям. Я буду держать вас в курсе моего прогресса, когда у меня будет больше новостей" , – написал Монфис.

В последний раз Монфис выходил на корт 3 мая. Во втором круге турнира в Монте-Карло француз уступил Новаку Джоковичу в двух сетах. На данный момент 35-летний теннисист занимает 22-е место в рейтинге ATP.

Напомним, на выходных Монфис и Свитолина объявили, что ожидают осенью первого ребенка.

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В статье: Roland Garros Гаэль Монфис
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