Муж Свитолиной пропустит Ролан Гаррос

Французский теннисист Гаэль Монфис сообщил, что пропустит ближайшие турниры, включая Ролан Гаррос. Об этом он написал на своей странице в твиттере. По словам спортсмена, это решение было принято из-за проблем с пяткой.

"Привет всем, я с сожалением сообщаю вам, что я вынужден отказаться от участия в турнире в Лионе и Открытого чемпионата Франции на следующей неделе. Со времен Монте-Карло меня беспокоит пяточная шпора на правой ноге, мешающая мне правильно двигаться на корте. На этой неделе я решил пройти небольшое медицинское вмешательство, чтобы решить эту проблему, прежде чем возвратиться к соревнованиям. Я буду держать вас в курсе моего прогресса, когда у меня будет больше новостей" , – написал Монфис.

В последний раз Монфис выходил на корт 3 мая. Во втором круге турнира в Монте-Карло француз уступил Новаку Джоковичу в двух сетах. На данный момент 35-летний теннисист занимает 22-е место в рейтинге ATP.