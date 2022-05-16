Ролан Гаррос. Леся Цуренко отдала лишь один гейм на старте квалификации

Украинская теннисистка Леся Цуренко стартовала с победы в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.

В первом круге квалификации наша спортсменка успешно разобралась с Эмилианой Аранхо из Колумбии.

Роллан Гаррос. Первый круг квалификации

Леся Цуренко (Украина) – Эмилиана Аранхо (Колумбия) – 6:0, 6:1

Напомним, в следующем раунде Цуренко сыграет с победительницей матча Су Чжэн Чан - Сары Эррани.