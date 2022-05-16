  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Ролан Гаррос. Леся Цуренко отдала лишь один гейм на старте квалификации
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ролан Гаррос. Леся Цуренко отдала лишь один гейм на старте квалификации

Теннис
(1 голосов)

Украинка просто не оставила шансов своим соперницам

Ролан Гаррос. Леся Цуренко отдала лишь один гейм на старте квалификации

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Леся Цуренко стартовала с победы в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.

В первом круге квалификации наша спортсменка успешно разобралась с Эмилианой Аранхо из Колумбии.

Роллан Гаррос. Первый круг квалификации

Леся Цуренко (Украина) – Эмилиана Аранхо (Колумбия) – 6:0, 6:1

Напомним, в следующем раунде Цуренко сыграет с победительницей матча Су Чжэн Чан - Сары Эррани.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Леся Цуренко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде