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Ролан Гаррос. Леся Цуренко отдала лишь один гейм на старте квалификации
Украинка просто не оставила шансов своим соперницам
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Леся Цуренко стартовала с победы в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
В первом круге квалификации наша спортсменка успешно разобралась с Эмилианой Аранхо из Колумбии.
Роллан Гаррос. Первый круг квалификации
Леся Цуренко (Украина) – Эмилиана Аранхо (Колумбия) – 6:0, 6:1
Напомним, в следующем раунде Цуренко сыграет с победительницей матча Су Чжэн Чан - Сары Эррани.
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