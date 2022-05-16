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АТР не будет лишать турнир в Великобритании рейтинговых очков

Теннис
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Турнир пройдет перед Уимблдоном

АТР не будет лишать турнир в Великобритании рейтинговых очков

Фото: sport.ru

Новина українською

Руководство ATP выпустило официальное заявление касательно распределения рейтинговых баллов на травяных турнирах в Великобритании, который пройдут перед Уимблдоном.

"После долгих консультаций с Советом игроков и Правлением ATP было решено, что турниры в Лондоне (Queen’s Club Championships) и Истбурне пройдут в обычном режиме. Там будет разыграно привычное количество рейтинговых очков", — говорится в заявлении.

Традиционный турнир в Лондоне пройдёт с 13 по 19 июня, а в Истбурне — с 20 по 25 июня.

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В статье: АТР
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