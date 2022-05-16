Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
АТР не будет лишать турнир в Великобритании рейтинговых очков
Турнир пройдет перед Уимблдоном
Фото: sport.ru
Руководство ATP выпустило официальное заявление касательно распределения рейтинговых баллов на травяных турнирах в Великобритании, который пройдут перед Уимблдоном.
"После долгих консультаций с Советом игроков и Правлением ATP было решено, что турниры в Лондоне (Queen’s Club Championships) и Истбурне пройдут в обычном режиме. Там будет разыграно привычное количество рейтинговых очков", — говорится в заявлении.
Традиционный турнир в Лондоне пройдёт с 13 по 19 июня, а в Истбурне — с 20 по 25 июня.
Популярное сейчас
- Лукашенко на встрече ОДКБ в Москве: Нужно сплотиться. Без объединения нас завтра может не быть
- От Мо Салаха до Карима и пулемётчика Роберта. Топ-10 бомбардиров Европы
- Накрошили артиллерии. Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной
- Элина Свитолина беременна
- Черниговское продается на финале Кубка Англии - пиво скоро появится на полках магазинов Европы. ФОТО
- Kalush Orchestra спели Стефанию вместе с легендарными рокерами в Италии. ВИДЕО