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Доминик Тим прокомментировал свою серию поражений

Теннис
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Теннисист заявил, что нужно упорно работать

Доминик Тим прокомментировал свою серию поражений

Новина українською

Победитель Открытого чемпионата США 2020 года и бывшая третья ракетка мира австриец Доминик Тим прокомментировал шестое поражение подряд после затяжного простоя из-за травмы запястья.

Напомним, во втором круге грунтового турнира серии ATP-250 в Женеве (Швейцария) Тим уступил итальянцу Марко Чеккинато.

"Это рабочий процесс. Конечно же, вчерашнее поражение задело меня. Но я не позволю ему остановить меня. Я продолжу работать над собой и двигаться к поставленным целям. Чего и вам желаю. Задачка не из лёгких, на она стоит потраченного времени", – написал спортсмен в социальных сетях.

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В статье: Доминик Тим
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