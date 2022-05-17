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Марченко с победы стартовал на турнире в Шимкенте
Наш теннисист не испытал проблем
фото - btu.org.ua
Украинский теннисист Илья Марченко пробился во второй круг турнира в Шимкенте. В стартовом матче он легко справился с грузином Сабу Пурцеладзе.
Илья Марченко - Сабу Пуртеладзе 6:4, 6:2
Матч продолжался 1 час 14 минут. За это время украинец оформил один эйс, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 из 8 брейкпойнтов.
Следующим соперником Марченко будет бразилец Габриэл Декамп.
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