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Марченко с победы стартовал на турнире в Шимкенте

Теннис
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Наш теннисист не испытал проблем

Марченко с победы стартовал на турнире в Шимкенте

фото - btu.org.ua

Новина українською

Украинский теннисист Илья Марченко пробился во второй круг турнира в Шимкенте. В стартовом матче он легко справился с грузином Сабу Пурцеладзе.

Илья Марченко - Сабу Пуртеладзе 6:4, 6:2

Матч продолжался 1 час 14 минут. За это время украинец оформил один эйс, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 из 8 брейкпойнтов.

Следующим соперником Марченко будет бразилец Габриэл Декамп.

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В статье: Илья Марченко
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