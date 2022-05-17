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Ролан Гаррос. Катарина Завацкая переиграла Лукрецию Стефанини в первом круге квалификации
Украинка добыла волевую победу
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Катарина Завацкая с победы стартовала в квалификации Ролан Гаррос.
Ее соперницей стала представительница Италии Лукреция Стефанини.
Екатерина Завацкая - Лукреция Стефанини 6:3, 5:7, 7:5
Встреча продолжалась 2 часа и 53 минуты. За весь матч украинка совершила только одну подачу на вылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 10 брейк-поинтов. Что касается ее соперницы, то она сделала 8 двойных и выиграла 8 геймов.
В следующем круге Завацкая встретится с канадкой Ребеккой Марино.
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