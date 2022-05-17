Ролан Гаррос. Катарина Завацкая переиграла Лукрецию Стефанини в первом круге квалификации

Украинская теннисистка Катарина Завацкая с победы стартовала в квалификации Ролан Гаррос.

Ее соперницей стала представительница Италии Лукреция Стефанини.

Екатерина Завацкая - Лукреция Стефанини 6:3, 5:7, 7:5

Встреча продолжалась 2 часа и 53 минуты. За весь матч украинка совершила только одну подачу на вылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 10 брейк-поинтов. Что касается ее соперницы, то она сделала 8 двойных и выиграла 8 геймов.

В следующем круге Завацкая встретится с канадкой Ребеккой Марино.