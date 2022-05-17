Людмила Киченок покидает парный турнир в Страсбурге

Украинская теннисистка Людмила Киченок покидает грунтовой турнир WTA 250 в Страсбурге.

На старте соревнований она с Терезой Михаликовой проиграла первой сеяной паре Луция Градецкая/Саня Мирза (Чехия / Индия).

Матч был ровный, но на тай-брейках сильнее были соперницы украино-словацкой пары.

Страсбург. Первый круг парного разряда

Людмила Киченок / Тереза Михаликова – Луция Градецкая / Саня Мирза – 6:3, 3:6, 8-10