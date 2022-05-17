  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Людмила Киченок покидает парный турнир в Страсбурге
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Людмила Киченок покидает парный турнир в Страсбурге

Теннис
(1 голосов)

Пробиться во второй круг соревнований не получилось

Людмила Киченок покидает парный турнир в Страсбурге

Фото: ukrinform

Новина українською

Украинская теннисистка Людмила Киченок покидает грунтовой турнир WTA 250 в Страсбурге.

На старте соревнований она с Терезой Михаликовой проиграла первой сеяной паре Луция Градецкая/Саня Мирза (Чехия / Индия).

Матч был ровный, но на тай-брейках сильнее были соперницы украино-словацкой пары.

Страсбург. Первый круг парного разряда

Людмила Киченок / Тереза Михаликова – Луция Градецкая / Саня Мирза – 6:3, 3:6, 8-10

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Людмила Киченок
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде