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Людмила Киченок покидает парный турнир в Страсбурге
Пробиться во второй круг соревнований не получилось
Фото: ukrinform
Украинская теннисистка Людмила Киченок покидает грунтовой турнир WTA 250 в Страсбурге.
На старте соревнований она с Терезой Михаликовой проиграла первой сеяной паре Луция Градецкая/Саня Мирза (Чехия / Индия).
Матч был ровный, но на тай-брейках сильнее были соперницы украино-словацкой пары.
Страсбург. Первый круг парного разряда
Людмила Киченок / Тереза Михаликова – Луция Градецкая / Саня Мирза – 6:3, 3:6, 8-10
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