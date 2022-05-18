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Маррей рассказал, когда вернется на корт
Теннисист получил травму
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Трёхкратный чемпион турниров "Большого шлема и бывшая первая ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей вернётся на корт в конце месяца, пишет журналист The Guardian Тумаини Карайол.
"Энди Маррей подтвердил, что начнёт травяной сезон на челленджере в Сурбитоне", – написал журналист в социальных сетях.
Маррей, 15 мая отпраздновавший 35-летний юбилей, выступит на травяном челленджере в Сурбитоне (Лондон, Великобритания). Соревнования пройдут с 30 мая по 5 июня.
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