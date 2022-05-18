Маррей рассказал, когда вернется на корт

Трёхкратный чемпион турниров "Большого шлема и бывшая первая ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей вернётся на корт в конце месяца, пишет журналист The Guardian Тумаини Карайол.

"Энди Маррей подтвердил, что начнёт травяной сезон на челленджере в Сурбитоне", – написал журналист в социальных сетях.

Маррей, 15 мая отпраздновавший 35-летний юбилей, выступит на травяном челленджере в Сурбитоне (Лондон, Великобритания). Соревнования пройдут с 30 мая по 5 июня.