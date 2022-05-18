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Ролан Гаррос. Леся Цуренко вышла в финал квалификации

Теннис
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Теннисистка осталось преодолеть ещё одну ступеньку

Ролан Гаррос. Леся Цуренко вышла в финал квалификации

Фото: beIN SPORTS

Новина українською

Леся Цуренко во втором круге квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису одержала победу.

Украинская теннисистка одержала верх над Сарой Эррани из Италии.

Роллан Гаррос. Второй круг квалификации

Леся Цуренко (Украина) – Сара Эррани (Италия) – 6:1, 6:2

Отметим, что Цуренко отдала только 3 гейма соперницы.

Для теннисисток этот матч стал пятым, лидером является именно украинка, на ее счету 3 победы.

В финале отбора Цуренко сыграет с победительницей матча Юки Наито – Катарина Герлах.

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В статье: Леся Цуренко
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