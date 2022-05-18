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Завацкая не смогла выйти в финал квалификации на Ролан Гаррос

Теннис
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Украинка покидает турнир

Завацкая не смогла выйти в финал квалификации на Ролан Гаррос

Фото: Getty Images

Новина українською

Украинская теннисистка Катарина Завацкая оставляет Открытый чемпионат Франции по теннису на стадии квалификации.

Во втором раунде отбора украинка уступила Ребецке Марино из Канады.

Роллан Гаррос. Второй круг квалификации
Катарина Завацкая (Украина) – Ребекка Марино (Канада) – 1:6, 2:6

Завацкая не подала за матч ни одного эйса и допустила сразу пять двойных ошибок.

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В статье: Катарина Завацкая
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