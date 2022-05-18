Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Завацкая не смогла выйти в финал квалификации на Ролан Гаррос
Украинка покидает турнир
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Катарина Завацкая оставляет Открытый чемпионат Франции по теннису на стадии квалификации.
Во втором раунде отбора украинка уступила Ребецке Марино из Канады.
Роллан Гаррос. Второй круг квалификации
Катарина Завацкая (Украина) – Ребекка Марино (Канада) – 1:6, 2:6
Завацкая не подала за матч ни одного эйса и допустила сразу пять двойных ошибок.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Зеленский предложил продлить в Украине сроки военного положения и мобилизации
- Петраков огласил заявку сборной Украины на спарринг с Риекой
- Защитников Мариуполя хотят доставить в третью страну. Известно, почему в кремле согласились на эвакуацию
- Марта Костюк поблагодарила Рим за великолепный турнир. Фото
- Черниговское продается на финале Кубка Англии - пиво скоро появится на полках магазинов Европы. ФОТО
- Российские хакеры намерены помешать украинскому представителю победить на Евровидении
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet