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Надежда Киченок не смогла выйти в полуфинал парного турнира в Страсбурге
Украино-румынский дуэт не выиграл ни одного сета
Украинская теннисистка, Надежда Киченок, покидает турнир WTA 250 в Страсбурге.
В четвертьфинале она в дуэте с румынкой Ралукой Олару уступила первому сеянному дуэту Луция Градецкая/Саня Мирза (Чехия / Индия).
Страсбург. 1/4 финала
Надежда Киченок/Ралука Олару – Луция Градецкая/Саня Мирза – 3:6, 6:7 (4)
Киченок и Олару на двоих подали два эйса, совершили девять двойных ошибок и реализовали пять из 12 брейкпоинтов.
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