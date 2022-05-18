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Надежда Киченок не смогла выйти в полуфинал парного турнира в Страсбурге

Теннис
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Украино-румынский дуэт не выиграл ни одного сета

Надежда Киченок не смогла выйти в полуфинал парного турнира в Страсбурге

Новина українською

Украинская теннисистка, Надежда Киченок, покидает турнир WTA 250 в Страсбурге.

В четвертьфинале она в дуэте с румынкой Ралукой Олару уступила первому сеянному дуэту Луция Градецкая/Саня Мирза (Чехия / Индия).

Страсбург. 1/4 финала
Надежда Киченок/Ралука Олару – Луция Градецкая/Саня Мирза – 3:6, 6:7 (4)

Киченок и Олару на двоих подали два эйса, совершили девять двойных ошибок и реализовали пять из 12 брейкпоинтов.

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В статье: Надежда Киченок
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