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WTA сохранит рейтинговые очки на турнирах в Великобритании

Теннис
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Речь идет о 3 турнирах

WTA сохранит рейтинговые очки на турнирах в Великобритании

Новина українською

Женская теннисная ассоциация (WTA) приняла решение сохранить рейтинговые очки на травяных турнирах, которые пройдут в Великобритании, сообщает BBC.

Речь идёт о турнире категории WTA-250 в Ноттингеме (с 6 по 12 июня), турнире WTA-250 в Бирмингеме (с 13 по 19 июня) и соревнованиях WTA-500 в Истбурне (с 19 по 25 июня).

Напомним, согласно решению Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) россиянки в данных турнирах принять участие не смогут. То же касается турнира "Большого шлема" на траве – Уимблдона.

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В статье: WTA
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