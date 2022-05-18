WTA сохранит рейтинговые очки на турнирах в Великобритании

Женская теннисная ассоциация (WTA) приняла решение сохранить рейтинговые очки на травяных турнирах, которые пройдут в Великобритании, сообщает BBC.

Речь идёт о турнире категории WTA-250 в Ноттингеме (с 6 по 12 июня), турнире WTA-250 в Бирмингеме (с 13 по 19 июня) и соревнованиях WTA-500 в Истбурне (с 19 по 25 июня).

Напомним, согласно решению Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) россиянки в данных турнирах принять участие не смогут. То же касается турнира "Большого шлема" на траве – Уимблдона.