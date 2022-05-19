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Шымкент. Марченко во втором круге уступил Эван Чжу
Теннисист проиграл сопернику два сета
фото - btu.org.ua
Украинский теннисист Илья Марченко уступил в матче 1/4 финала турнира в Шимкенте.
Марченко не смог переиграть американца Эвана Чжу.
Матч продолжался 1 час 45 минут. За это время украинец 1 раз подал навылет, допустил 9 двойных ошибок и реализовал 3 из 3-х брейкпойнтов.
ATP Challenger Tour. Шымкент, Казахстан
Второй круг
Илья Марченко – Эван Чжу – 3:6, 6:7
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