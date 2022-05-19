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Шымкент. Марченко во втором круге уступил Эван Чжу

Теннис
(1 голосов)

Теннисист проиграл сопернику два сета

Шымкент. Марченко во втором круге уступил Эван Чжу

фото - btu.org.ua

Новина українською

Украинский теннисист Илья Марченко уступил в матче 1/4 финала турнира в Шимкенте.

Марченко не смог переиграть американца Эвана Чжу.

Матч продолжался 1 час 45 минут. За это время украинец 1 раз подал навылет, допустил 9 двойных ошибок и реализовал 3 из 3-х брейкпойнтов.

ATP Challenger Tour. Шымкент, Казахстан

Второй круг

Илья Марченко – Эван Чжу – 3:6, 6:7

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В статье: Илья Марченко
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