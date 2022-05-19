Ястремская: Что скажу, если увижу русского игрока? Я просто пройду мимо

Украинская теннисистка Даяна Ястремская рассказала, как относится к россиянам и белорусам.

"Я буду играть на Ролан Гаррос, турнир начинается 22 мая. Сейчас уже намного легче играть по сравнению с тем, когда мы выехали из Украины и был турнир в Лионе. Меня там очень хорошо встретили, я не ожидала такой поддержки. Тогда было очень тяжело играть". Впоследствии ты начинаешь привыкать и, находясь на корте, уже больше фокусируешься на игре, чем на происходящем в стране.За кортом ты постоянно читаешь новости, постоянно переживаешь. Ты засыпаешь с мыслями о том, чтобы наступил мир, а просыпаешься со страшной реальностью. И так происходит каждый день.

Мне кажется, что весь мир поддерживает Украину, и в каждой стране всех спортсменов всегда очень хорошо поддерживают. Я очень надеюсь, что в Париже люди будут меня поддерживать так же, как и в Лионе. Для меня большая честь, что я сейчас здесь играю, представляю свою страну и могу хоть где-нибудь проявить себя, показать, что я тоже хочу бороться и побеждать за свою страну. И гордиться этим так же, как горжусь своей страной и своими людьми, воюющими за себя, своих близких и за свободу.

Мне кажется, что сейчас все украинские игроки и обычные люди ожидают, что российские и белорусские теннисисты выскажутся, что они заявят, что против войны в Украине и покажут свое мнение. Это будет верно. Вы либо за, либо против. Если вы хотите поддержать Украину, говорите об этом. Иначе где тогда справедливость? Как я должен выходить на корт и играть против россиян или белорусов? Как мы должны чувствовать себя, что мы должны думать? Это полная провокация. Где поддержка тогда нам, украинским игрокам? То, что происходит в Украине – это полный геноцид.

Что скажу, если увижу русского игрока? Я просто пройду мимо. Потому что в данном случае это российские игроки должны к нам подходить, и говорить, что они сожалеют, что против этой войны и сочувствуют украинцам. Люди в Украине страдают, и они это прекрасно видят. Они должны нас поддерживать.