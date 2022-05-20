Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Марта Костюк: Призовые на Wimbledon-2022 могут быть ниже более чем на 50%
Этот турнир может стать выставочным
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк на своей странице в Твиттере прокомментировала идею лишить Wimbledon-2022 рейтинговых очков из-за отстранения россиян и белорусов.
"Привет, игрокам! А вы знаете, что если на Wimbledon не будет рейтинговых очков, то призовые будут ниже более чем на 50%, и он превратится в выставочный турнир?".
Ранее эту идею одобрил президет WTA Стив Саймон.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Около 1700 украинских солдат вышли с Азовстали – британская разведка
- Стала известна оценка Миколенко за матч против Кристал Пэлас
- США рассматривают возможность предоставить Украине противокорабельные комплексы
- Ястремская: Что скажу, если увижу русского игрока? Я просто пройду мимо
- В США выпустили комикс про путь Владимира Зеленского. ФОТО
- Черниговское продается на финале Кубка Англии - пиво скоро появится на полках магазинов Европы. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet