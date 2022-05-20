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Марта Костюк: Призовые на Wimbledon-2022 могут быть ниже более чем на 50%

Теннис
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Этот турнир может стать выставочным

Марта Костюк: Призовые на Wimbledon-2022 могут быть ниже более чем на 50%

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк на своей странице в Твиттере прокомментировала идею лишить Wimbledon-2022 рейтинговых очков из-за отстранения россиян и белорусов.

"Привет, игрокам! А вы знаете, что если на Wimbledon не будет рейтинговых очков, то призовые будут ниже более чем на 50%, и он превратится в выставочный турнир?".

Ранее эту идею одобрил президет WTA Стив Саймон.

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В статье: Марта Костюк
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