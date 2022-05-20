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Ролан Гаррос. Цуренко добыла волевую победу в финале квалификации
Украинка переломила ход встречи в свою пользу
Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в основную сетку Roland Garros.
В финале квалификации украинка переиграла японку Юки Наито.
Леся Цуренко - Юки Наито 2:6, 7:6(0), 6:2
Матч продолжался 2 часа и 11 минут. За это время Цуренко, являвшаяся фавориткой встречи, реализовала 8 брейк-поинтов, допустила 4 двойные ошибки и не совершила ни одного эйса. В свою очередь 219-я в рейтинге WTA японка 1 раза подала на вылет, допустила 4 двойных и так же взяла 8 геймов на приеме.
Украинка смогла отыграть матчбол и забрать партию на тай-брейке.
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