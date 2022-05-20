  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Ролан Гаррос. Цуренко добыла волевую победу в финале квалификации
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ролан Гаррос. Цуренко добыла волевую победу в финале квалификации

Теннис
Обновлено
(3 голосов)

Украинка переломила ход встречи в свою пользу

Ролан Гаррос. Цуренко добыла волевую победу в финале квалификации

Новина українською

Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в основную сетку Roland Garros.

В финале квалификации украинка переиграла японку Юки Наито.

Леся Цуренко - Юки Наито 2:6, 7:6(0), 6:2

Матч продолжался 2 часа и 11 минут. За это время Цуренко, являвшаяся фавориткой встречи, реализовала 8 брейк-поинтов, допустила 4 двойные ошибки и не совершила ни одного эйса. В свою очередь 219-я в рейтинге WTA японка 1 раза подала на вылет, допустила 4 двойных и так же взяла 8 геймов на приеме.

Украинка смогла отыграть матчбол и забрать партию на тай-брейке.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Леся Цуренко
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде