Ролан Гаррос. Цуренко добыла волевую победу в финале квалификации

Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в основную сетку Roland Garros.

В финале квалификации украинка переиграла японку Юки Наито.

Леся Цуренко - Юки Наито 2:6, 7:6(0), 6:2

Матч продолжался 2 часа и 11 минут. За это время Цуренко, являвшаяся фавориткой встречи, реализовала 8 брейк-поинтов, допустила 4 двойные ошибки и не совершила ни одного эйса. В свою очередь 219-я в рейтинге WTA японка 1 раза подала на вылет, допустила 4 двойных и так же взяла 8 геймов на приеме.

Украинка смогла отыграть матчбол и забрать партию на тай-брейке.