Надаль рассказал, кем он мог стать, если бы не был теннисистом

21-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль ответил на вопрос, кем бы он стал, если бы ему не удалось сделать карьеру в теннисе.

"Не знаю, я всегда любил спорт. Если бы я не стал теннисистом, то стал бы кем-то, кто как-то с ним связан", — приводит слова Надаля издание Sportskeeda.

В данный момент Рафаэль Надаль находится в Париже (Франция), где готовится к старту "Ролан Гаррос".