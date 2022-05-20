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Надаль рассказал, кем он мог стать, если бы не был теннисистом

Теннис
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Испанец думал лишь о спорте

Надаль рассказал, кем он мог стать, если бы не был теннисистом

Фото: Tennis365

Новина українською

21-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль ответил на вопрос, кем бы он стал, если бы ему не удалось сделать карьеру в теннисе.

"Не знаю, я всегда любил спорт. Если бы я не стал теннисистом, то стал бы кем-то, кто как-то с ним связан", — приводит слова Надаля издание Sportskeeda.

В данный момент Рафаэль Надаль находится в Париже (Франция), где готовится к старту "Ролан Гаррос".

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В статье: Рафаэль Надаль
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