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Надаль рассказал, кем он мог стать, если бы не был теннисистом
Испанец думал лишь о спорте
Фото: Tennis365
21-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль ответил на вопрос, кем бы он стал, если бы ему не удалось сделать карьеру в теннисе.
"Не знаю, я всегда любил спорт. Если бы я не стал теннисистом, то стал бы кем-то, кто как-то с ним связан", — приводит слова Надаля издание Sportskeeda.
В данный момент Рафаэль Надаль находится в Париже (Франция), где готовится к старту "Ролан Гаррос".
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