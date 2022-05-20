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Рафаэль Надаль оценил свои шансы на Ролан Гаррос
Испанец не считает себя фаворитом
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
21-кратный победитель турниров "Большого шлема", испанский теннисист Рафаэль Надаль оценил свои шансы на победу на Открытом чемпионате Франции — 2022.
"Фаворит ли я? Нет, вообще нет. Я лишь один из претендентов. Но когда я был фаворитом, мне было не до этого. Сегодня, в пятницу, я не фаворит "Ролан Гаррос". Но случиться может что угодно.
Психологически меня не пугает тяжёлая сетка. Конечно, в моей половине много хороших игроков, но это "Большой шлем", случиться может всякое. Ещё очень много предстоит сделать перед тем, о чём вы думаете", — сказал Надаль на пресс-конференции "Ролан Гаррос".
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