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ATP лишила Уимблдон рейтинговых очков
Организация продолжает поддерживать россиян и белорусов
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) лишила Уимблдон рейтинговых очков из-за отказа допустить к турниру российских и белорусских теннисистов.
"Возможность для игроков любой национальности участвовать в турнирах на основе заслуг и без дискриминации имеет основополагающее значение для нашего тура. Решение Уимблдона запретить российским и белорусским игрокам соревноваться в Великобритании этим летом подрывает этот принцип и целостность рейтинговой системы ATP. Это также противоречит нашему соглашению о рейтингах. В текущих условиях мы с большим сожалением не видим другого выхода, кроме как убрать рейтинговые очки ATP с Уимблдона на 2022 год.
Наши правила и соглашения существуют для того, чтобы защищать права игроков в целом. Односторонние решения такого рода, если их не принять во внимание, создают разрушительный прецедент для остальной части тура. Дискриминация по отдельным турнирам просто невозможна в туре, который проводится более чем в 30 странах", — говорится в официальном заявлении ATP.
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