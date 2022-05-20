Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
WTA пошла на поводу у АТР и лишила Уимблдон рейтинговых очков
Организация допустит спортсменов из стран-агрессоров
Женская теннисная ассоциация (WTA) вслед за ATP приняла решение не присуждать теннисистам рейтинговые очки за выступление на Уимблдоне.
"Почти 50 лет назад WTA была основана на фундаментальном принципе, согласно которому все игроки имеют равные возможности соревноваться на основе заслуг и без дискриминации. WTA считает, что отдельные спортсмены, участвующие в отдельных видах спорта, не должны подвергаться наказаниям или препятствованиям участию в соревнованиях исключительно из-за их национальности или решений, принятых правительствами их стран.
Недавние решения, принятые Всеанглийским клубом лаун-тенниса (AELTC) и Ассоциацией лаун-тенниса (LTA) о запрете спортсменам участвовать в предстоящих соревнованиях на травяных кортах Великобритании, нарушают этот фундаментальный принцип, который четко воплощен в правилах WTA.
В результате позиции AELTC о том, что она не будет выполнять свои обязательства по использованию рейтинга WTA для участия в Уимблдоне и продолжит работу с частичной группой игроков, не основанной на заслугах, WTA приняла трудное решение не присуждать рейтинговые очки WTA в этом году за Уимблдон", — говорится в официальном заявлении WTA.
Популярное сейчас
- Защитник Шахтера намерен разорвать контракт с клубом
- "Надеюсь, Украина сможет с почестями похоронить своих воинов". Командир Азова – об эвакуации павших из Мариуполя
- Около 1700 украинских солдат вышли с Азовстали – британская разведка
- Новак Джокович: Мой сын выиграл турнир в один день со мной
- Черниговское продается на финале Кубка Англии - пиво скоро появится на полках магазинов Европы. ФОТО
- Руслан и Роксана Малиновские стали основателями благотворительного фонда для помощи украинцам