WTA пошла на поводу у АТР и лишила Уимблдон рейтинговых очков

Женская теннисная ассоциация (WTA) вслед за ATP приняла решение не присуждать теннисистам рейтинговые очки за выступление на Уимблдоне.

"Почти 50 лет назад WTA была основана на фундаментальном принципе, согласно которому все игроки имеют равные возможности соревноваться на основе заслуг и без дискриминации. WTA считает, что отдельные спортсмены, участвующие в отдельных видах спорта, не должны подвергаться наказаниям или препятствованиям участию в соревнованиях исключительно из-за их национальности или решений, принятых правительствами их стран.

Недавние решения, принятые Всеанглийским клубом лаун-тенниса (AELTC) и Ассоциацией лаун-тенниса (LTA) о запрете спортсменам участвовать в предстоящих соревнованиях на травяных кортах Великобритании, нарушают этот фундаментальный принцип, который четко воплощен в правилах WTA.

В результате позиции AELTC о том, что она не будет выполнять свои обязательства по использованию рейтинга WTA для участия в Уимблдоне и продолжит работу с частичной группой игроков, не основанной на заслугах, WTA приняла трудное решение не присуждать рейтинговые очки WTA в этом году за Уимблдон", — говорится в официальном заявлении WTA.