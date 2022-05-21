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Определились соперницы всех украинок на старте Ролан Гаррос
Будет непросто
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
С 22 мая по 5 июня во Франции стартует главный грунтовой турнир года – Ролан Гарос.
В основной сетке соревнований сыграют четыре украинки. Итак, против кого наши спортсменки сыграют на старте турнира давайте знакомиться.
Марта Костюк будет стартовать поединком против египтянки Маяр Шериф (WTA №50).
Даяна Ястремская выйдет на стартовый матч против Элисон Риск (WTA №42) из США.
Леся Цуренко за право сыграть во втором круге сразится против первой ракетки планеты Иги Швентек.
Ангелина Калинина в первом круге сыграет против американки Гейли Батист (WTA №125).
Напомним, что ранее представители Уимблдона
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