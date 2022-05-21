Определились соперницы всех украинок на старте Ролан Гаррос

С 22 мая по 5 июня во Франции стартует главный грунтовой турнир года – Ролан Гарос.

В основной сетке соревнований сыграют четыре украинки. Итак, против кого наши спортсменки сыграют на старте турнира давайте знакомиться.

Марта Костюк будет стартовать поединком против египтянки Маяр Шериф (WTA №50).

Даяна Ястремская выйдет на стартовый матч против Элисон Риск (WTA №42) из ​​США.

Леся Цуренко за право сыграть во втором круге сразится против первой ракетки планеты Иги Швентек.

Ангелина Калинина в первом круге сыграет против американки Гейли Батист (WTA №125).