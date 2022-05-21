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Леся Цуренко о решении WTA: Wimbledon это вообще без комментариев
Кому-то все равно
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Леся Цуренко раскритиковала решение WTA и АТР по отмене начисления очков за участие в Открытом чемпионате Великобритании.
"Wimbledon это вообще без комментариев. Конечно, я недовольна. Меня очень удивляет позиция ATP, WTA и руководителей этих организаций.
Они рассказывают о дискриминации россиян и белорусов, при этом совершенно не задумываясь о дискриминации украинцев и принципах fair play по отношению к нам" – сказала она.
Напомним, что ранее решение WTA и АТР
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