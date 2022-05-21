Леся Цуренко о решении WTA: Wimbledon это вообще без комментариев

Украинская теннисистка Леся Цуренко раскритиковала решение WTA и АТР по отмене начисления очков за участие в Открытом чемпионате Великобритании.

"Wimbledon это вообще без комментариев. Конечно, я недовольна. Меня очень удивляет позиция ATP, WTA и руководителей этих организаций.

Они рассказывают о дискриминации россиян и белорусов, при этом совершенно не задумываясь о дискриминации украинцев и принципах fair play по отношению к нам" – сказала она.