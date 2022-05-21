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Леся Цуренко о решении WTA: Wimbledon это вообще без комментариев

Теннис
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Кому-то все равно

Леся Цуренко о решении WTA: Wimbledon это вообще без комментариев

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Леся Цуренко раскритиковала решение WTA и АТР по отмене начисления очков за участие в Открытом чемпионате Великобритании.

"Wimbledon это вообще без комментариев. Конечно, я недовольна. Меня очень удивляет позиция ATP, WTA и руководителей этих организаций.

Они рассказывают о дискриминации россиян и белорусов, при этом совершенно не задумываясь о дискриминации украинцев и принципах fair play по отношению к нам" – сказала она.

Напомним, что ранее решение WTA и АТР подверг критике Александр Долгополов.

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В статье: Леся Цуренко
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