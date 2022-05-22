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Элина Свитолина: После 24 февраля все время думаю о людях и о том, как им можно помочь. Фото
Благородное дело от украинской спортсменки
Фото: twitter.com/ElinaSvitolina
Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о создании фонда Tennis for Refugees для юных теннисистов, вынужденных выехать за пределы Украины после начала полномасштабной агрессии россии против нашей страны. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Марина Бех-Романчук
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