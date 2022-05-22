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Две красавицы: Марта Костюк на фоне Эйфелевой башни. Фото

Теннис
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Хоть картину пиши

Две красавицы: Марта Костюк на фоне Эйфелевой башни. Фото

Фото: twitter.com/WTA_insider

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк устроила прогулку по Парижу перед началом открытого чемпионата Франции – Ролан Гарос. Соответствующее фото наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.

Две красавицы: Марта Костюк на фоне Эйфелевой башни. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Костюк раскритиковала решения АТР и WTA по Уимблдону.

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В статье: Марта Костюк
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