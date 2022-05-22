Две красавицы: Марта Костюк на фоне Эйфелевой башни. Фото

Украинская теннисистка Марта Костюк устроила прогулку по Парижу перед началом открытого чемпионата Франции – Ролан Гарос. Соответствующее фото наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Костюк раскритиковала решения АТР и WTA по Уимблдону.