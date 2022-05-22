Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Две красавицы: Марта Костюк на фоне Эйфелевой башни. Фото
Хоть картину пиши
Фото: twitter.com/WTA_insider
Украинская теннисистка Марта Костюк устроила прогулку по Парижу перед началом открытого чемпионата Франции – Ролан Гарос. Соответствующее фото наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Костюк
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Петраков дозвал еще одного легионера. Сегодня он прибудет вместе с Малиновским в сборную - Источник
- Пан или пропал. Ливерпуль – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча 38-го тура АПЛ на 22.05.2022
- ПСЖ разрушил мечту Мбаппе. Стали известны подробности разговора между Пересом и Килианом
- Ястремская: Что скажу, если увижу русского игрока? Я просто пройду мимо
- Принц Чарльз получил в подарок украинскую марку про русский военный корабль. ФОТО
- Черниговское продается на финале Кубка Англии - пиво скоро появится на полках магазинов Европы. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet