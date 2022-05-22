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Ролан Гаррос. Алькарас, Зверев и Оже-Алиассим прошли во второй раунд турнира

Теннис
(1 голосов)

Давидович-Фокина неожиданнно выбыл уже в первом круге

Ролан Гаррос. Алькарас, Зверев и Оже-Алиассим прошли во второй раунд турнира

Фото: NRC

UA-Футбол
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Ролан Гаррос, сегодня трое игроков из топ-10 рейтинга АТР играли на турнире во Франции. Это третья ракетка мира Александр Зверев, шестая ракетка Карлос Алькарас и девятая ракетка Феликс Оже-Алиассим.

Все трое теннисистов обыграли своих соперников и вышли во второй раунд соревнования. Из неожиданных результатов первого круга – поражение игрока из топ-30 Александра Давидовича-Фокины от 64 ракетки мира Таллона Грикспура.

Грунт.

Александр Зверев (Германия) – Себастьян Офнер (Австрия)

6:2|6:4|6:4

Карлос Алькарас (Испания) – Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина)

6:4|6:2|6:0

Феликс Оже-Алиассим (Канада) – Хуан Пабло Варильяс (Перу)

2:6|2:6|6:1|:6:3|6:3

Александр Давидович-Фокина (Испания) – Таллон Грикспур (Нидерланды)

6:2|0:6|4:6|3:6

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В статье: теннис Александр Зверев Ролан Гаррос Феликс Оже Альяссим Алехандро Давидович-Фокина Карлос Алькарас
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